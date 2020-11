PM मोदी 28 नवंबर को सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, तैयारियों का लेंगे जायजा

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर तेजी से काम कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारियों को लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को पुणे जाएंगे। डिविजनल कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है।

PM Narendra Modi will visit Serum Institute of India in Pune on November 28 to review the vaccine production and distribution preparation here: Saurabh Rao, Divisional Commissioner, Pune. #Maharashtra pic.twitter.com/1j8WaBlfja