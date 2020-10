पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर करेंगे 'मन की बात'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज (रविवार) सुबह 11 बजे रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम ( Mann Ki Baat Program ) के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन ऑल इंडिया रेडियो ( All India Radio ), दूरदर्शन के तमाम चैनलों और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा।

इसके अलावा अलग क्षेत्रीय भाषा के चैनलों पर भी अलग-अलग समय में इसे प्रसारित किया जाएगा। 'मन की बात' कार्यक्रम की यह 70 वीं कड़ी होगी। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में पीएम मोदी कोरोना महामारी व अन्य विषयों पर अपने विचार को देश की जनता के साथ साझा कर सकते हैं।

मन की बात- किसानों को कहीं भी किसी को भी फसल बेंचने की आजादी - पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम से जुड़ने व सवाल और सुझाव देने के लिए लोगों से अपील की थी। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कहा था कि वे NaMo या MyGov ऐप का उपयोग करके या 1800-11-7800 पर कॉल करके आप अपने संदेशों को रिकॉर्ड करें व अपने सवाल और सुझाव हमें भेज सकते हैं। सुझाव या सवाल भेजन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर थी।

बता दें कि इससे पहले पिछले महीने सितंबर में 27 तारीख को पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए कई विषयों पर देश की जनता के साथ संवाद किया था। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को 'मन की बात' करते हैं।

Please listen to honorable Prime Minister Shri @narendramodi Ji's #MannKiBaat tomorrow at 11:00AM. pic.twitter.com/YCMhtzUO0p