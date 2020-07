नई दिल्ली। भारत चीन के बीच तनाव और कोरोना वायरस संकट के बीच व्यापार और निवेश को लेेकर ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक-2020 कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों के प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संकट के रूप में उभर है। इस संकटन ने मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। फिर चाहे मसला व्यापार और निवेश की क्यों न हो।

Indians are natural reformers. History shows that India has overcome every challenge be it social or economic. On one hand India is fighting strong battle against the global pandemic.With an increased focus on people's health, we are equally focussed on health of economy: pm modi pic.twitter.com/LkrDpjunem