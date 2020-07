Quarantine center : मेंटल स्ट्रेस से रिलैक्स के लिए कोरोना मरीज ने बजाई बांसुरी, झूम उठे लोग, देखें Video

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) का कहर जारी है। कोरोना की वजह से लोग खौफ और स्ट्रेस में हैं। ऐसे में क्वारनटाइन सेंटर (Quarantine Centre) में रखे गए कोरोना मरीजों की मनोदशा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का भी कोरोना मरीजों ने रास्ता ढूंढ निकाला है।

इसका एक नायाब नजारा असम ( Assam ) के एक क्वारनटाइन सेंटर में देखने को मिला। जहां के कोरोना मरीज स्ट्रेस से निजात ( Stress relief ) पाने के लिए बांसुरी की धुन पर डांस करते नजर ( dancing on tune of flute ) आए। अब उसी का एक वीडियो ( Dancing Video ) सोशल मीडिया ( Social Media ) पर तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH Coronavirus patients dance and sing at a quarantine centre in Dibrugarh, Assam. (23.07.20) pic.twitter.com/SBjtIrSdks