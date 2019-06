कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास पहुंचा 'रफाल', वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोवा के घर पर किया गया तैनात

नई दिल्ली। 'रफाल' एक ऐसा नाम जिस पर कांग्रेस पार्टी ने देश की 17वीं लोकसभा का चुनाव केंद्रीत करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। कांग्रेस भले ही फिलहाल रफाल को लेकर शांत हो गई हो लेकिन रफाल ने कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ा है। नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम पद की शपथ लेने के ठीक दूसरे दिन रफाल कांग्रेस मुख्यालय के पास पहुंच गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार भाजपा पर रफाल सौदे में भ्रष्टाचर का आरोप लगाती रही।



एयर चीफ मार्शल धनोआ के घर पहुंचा 'रफाल' जेट

रफाल डील को लेकर हंगामा करने वाली कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय के ठीक बगल में वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोवा का सरकारी आवास है। यहीं पर रफाल विमान पहुंचा है। दरअसल देश को जल्द ही लड़ाकू विमान रफाल की पहली खेप मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले रफाल जेट का रेप्लिका (नमूना, प्रतिकृति) भारत आई है। इस रेप्लिका को एयर चीफ मार्शन बीएस धनोवा के घर पर लगाया गया है।

