Railway Board Chairman बोले- 2023 से पटरी पर दौड़ेंगी Private Trains, 95% का परिचालन रेलवे करेगा

नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ( Railway Board Chairman V K Yadav ) ने इस आशंका को खारिज कर दिया है कि देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ( PPP ) द्वारा चलाए जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों ( Private trains ) में यात्री किराया महंगा होगा। इसके सा था ही उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 फीसदी अतिरिक्त ट्रेनों का ही परिचालन प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जा रहा है। बाकी 95 ट्रेनों का परिचालन रेलवे करेगा। विनोद कुमार यादव ने कहा कि अभी प्रतिस्पर्धा का समय है, ऐसे में प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर ( Private train operator ) इस तरह ही कोई यात्रा किराया तय नहीं कर सकते, जो एसी बसों और एयरप्लेनों के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा हो। उन्होंने आशा जताई कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेन देश में चलने लगेंगे।

Bihar में फिर टूटा कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत

5% is being offered to private operators under Public-Private Partnership (PPP), 95% trains will be run by Indian Railways. Majority of trains will be manufactured in India. Private train operators will fix fare keeping in mind fares of airlines & AC buses: Railway Board Chairman pic.twitter.com/faSdN2kDkS