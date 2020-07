Bihar में फिर टूटा कुदरत का कहर, ​आकाशीय बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत

नई दिल्ली। बिहार में बरप रहा कुदरत का कहर ( Lightning in Bihar ) थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर आकाशीय बिजली (Lightning) गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। इसके कुछ दिन पहले ही बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार शाम 5.15 बजे तक जारी किए आंकड़ों के अनुसार समस्‍तीपुर (Samastipur ) जिले में 8 और पटना से 5 लोगों की खबर सामने आई है। इसके साथ ही पूर्वी व पश्चिमी चंपारण ( East and West Champaran ) में भी चार लोगों ने अपनी जान गवांई है।

Priyanka Gandhi को खाली करना होगा सरकारी Bungalow, सरकार ने दी एक माह की मोहलत

20 people have lost their lives due to lightning in Bihar, today: State Disaster Management Department