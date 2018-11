दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत, हवा सुधरने की उम्मीद

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बारिश से मौसम बदल गया है। कई जगहों पर बारिश हुई है। जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे दिल्लीवासियों को प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

कई जगह हुई बारिश

मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश शुरू हो गई। मंगलवार रात दिल्ली-NCR में हल्की बारिश हुई। वहीं बुधवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में वर्षा हुई। मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार और बुधवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश की संभावना है।

Parts of delhi received rainfall this evening. Visuals from RK Puram area. pic.twitter.com/uZUAmgR9O4

हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार

हल्की बारिश होने से दिल्ली को थोड़ी सी राहत मिली है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी साफ हो गई। मौसम साफ हो जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है लेकिन हवा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली की हवा में अतिसूक्ष्म कणों पीएम 2.5 का स्तर 329 और पीएम 10 का स्तर 289 दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 335 रहा जो कि हवा का 'बहुत खराब' स्तर है। मंगलवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर पर थी। बता दें कि सूचकांक शून्य से 50 तक होने पर हवा को ‘अच्छा’, 51 से 100 होने पर ’संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘सामान्य’, 201 से 300 से ‘खराब’, 301 से 400 तक ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है। बीते तीन हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच चुका था।

#Delhi: PM 10 level at 289 in 'Poor' category and PM 2.5 level at 325 in 'Very Poor' category on air quality Index (AQI), at Lodhi Road. pic.twitter.com/aEEfmifsM2