अयोध्या मामलाः गडकरी बोले- सभी करें फैसले का सम्मान, राजनाथ ने बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद लगातार राजनीतिक दलों के दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि विवाद को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है।

गडकरी ने कहा कि पूरे देश को चाहिए कि इस फैसले का सम्मान करें और इसे मानें। ये फैसला किसी की जीत हार का फैसला नहीं बल्कि तथ्यों पर दिया गया फैसला है।

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसलो को ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों के बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसले की सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया वो हर किसी के लिए नजीर है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ये फैसला विरोधाभाषी है।

Union Minister Nitin Gadkari on #AyodhyaJudgment: Everyone must accept the Supreme Court judgement and maintain peace. pic.twitter.com/qbHeripdnl