Bihar: तार से टकराया Ravi Shankar Prasad का हेलिकॉप्टर, हादसे में बाल-बाल बचे केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ( Union Minister Ravi Shankar Prasad ) का हेलिकॉप्टर एक तार से टकरा गया है। जिसके चलते हेलिकॉप्टर के ब्लेड टूट गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में रविशंकर प्रसाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वह हादसे में बाल-बाल बच गए हैं। यह घटना पटना की बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान पटना एयरपोर्ट पर उनका हेलिकॉप्टर तार से टकरा गया। जानकारी के अनुसार घटना के समय केंद्रीय मंत्री के साथ मंगल पांडेय और संजय झा भी मौजूद थे।

Corona Vaccine को लेकर आई अच्छी खबर, रूसी दवाई का दूसरे व तीसरे चरण का ट्रायल होगा शुरू

I went to Jhanjharpur for an election campaign. Rotor blade of the helicopter that was used during travel was damaged a little after I deboarded it. I am absolutely fine: Union Minister Ravi Shankar Prasad #Bihar pic.twitter.com/EGZTgrDOlI