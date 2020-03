RBI गवर्नर शक्तिकांत ने बताया YES बैंक को उबारने का प्लान, SBI में नहीं होगा विलय

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के YES बैंक को संकट ( Yes Bank Crisis ) से उबारने के लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। हालांकि बीच में खबर आई थी कि YES बैंक ( Yes Bank ) का भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) में विलय कर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ( RBI Governor Shaktikanta Das ) ने इन अटकलों पर लगा दिया।

शक्तिकांत दास ( Shaktikanta Das ) ने कहा कि YES बैंक का SBI में विलय नहीं किया जाएगा। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में RBI गवर्नर ने कहा कि अगले हफ्ते YES बैंक के लिए पुनर्गठन योजना ( Scheme of reconstruction) की घोषणा की जा सकती है।

जबकि अगले बुधवार तक कैबिनेट से इस प्लान की मंजूरी मिल सकती है।

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने YES बैंक बोर्ड को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। नियामक बैंक ने इसके लिए आरबीआई के पूर्व एफओ प्रशांत कुमार को YES बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है।

इसके साथ ही खाताधारकों पर एक माह में 50,000 रुपए से अधिक निकालने पर भी रोक लगा दी गई है।

वहीं , मुंबई की एक विशेष अदालत ने रविवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 11 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) की हिरासत में भेज दिया।

कपूर को रविवार तड़के लगभग चार बजे प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने 30 घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

ED ने रविवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत के सबसे हाई प्रोफाइल बैंकरों में से एक यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया।