महिला दिवस पर कवित्री बनीं CWC प्रमुख स्वाति मालीवाल, पढ़ी यह कविता

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ( DCWC ) की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ( Swati Maliwal ) ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ( International Women's Day ) की बधाई देने के लिए कविता का सहारा लिया है।

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़के छीनी जाती है। अपना हक संगदिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने।

सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। हैशटैगहैप्पीइंटरनेशनलवीमेंसडे।"

दिल्ली: पुलिस के हत्थे चढ़े ISIS के दो संदिग्ध आतंकी, बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक थे दंपति

वहीं , अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ( International Women's Day ) पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) ने रविवार को समाज के अलग-अलग क्षेत्रों की महिलाओं और संस्थानों को 'नारी शक्ति सम्मान' से सम्मानित किया।

इन महिलाओं को राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने 34 महिलाओं और संस्थानों को इस सम्मान से नवाजा।

इन महिलाओं में आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर दुनिया के सफर पर निकली नौसेना की छह महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

इसके अलावा समाज सुधार, विज्ञान, व्यापार, खेल, मनोरंजन और कला जगत जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाली तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया।

येस बैंक संकट के लिए रविशंकर प्रसान ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, यूपीए सरकार में चलती थी फोन बैंकिंग

#WATCH 103-years-old Mann Kaur receives the 'Nari Shakti Puruskar' from the President, for her achievements in athletics. #Delhi #InternationalWomen'sDay pic.twitter.com/8NAADH0SJZ