नीता अंबानी के बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनने की खबरें फर्जीः रिलायंस

नई दिल्ली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन दिनों रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिसका विरोध करने के लिए खुद छात्र लोग धरने पर उतर आए है और जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। बीएचयू के छात्रों ने नीता अंबानीको विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने को लेकर कहा है कि किसी अमीर घराने की महिला के होने से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मानना गलत है। छात्रों ने कहा है हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से सशक्त हुई हैं ना कि किसी उद्योगपति की पत्नी होने मात्र से महिला सशक्त हो सकती हैं।

Reports that Nita Ambani (in pic) will be a visiting lecturer at Banaras Hindu University (BHU) are fake. She hasn't received an invitation from BHU: Reliance Industries Limited spokesperson to ANI pic.twitter.com/dd8MUpER8T