सबरीमला मामला: SC ने कहा- कानूनी सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है, 17 से रोज सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सबरीमला मामले में निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उसकी पांच जजों की पीठ इस मामले में पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कानून के प्रश्नों को वृहद पीठ के पास भेज सकती है।

बता दें कि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता एवं आस्था संबंधी मामलों पर सात प्रश्न तैयार किए हैं। इन सात प्रश्नों पर सुनवाई नौ जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। वहीं, अब इस मामले में 17 फरवरी को रोज सुनवाई होगी।

Sabarimala matter: Supreme Court said, we will hear the matter five days a week and you (lawyers) have to find the modalities, as to who will argue and for which side. https://t.co/ShoYQeWqUZ