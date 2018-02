शोपियां फायरिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। शोपियां में सेना की गोलीबारी में पत्थरबाजों की मौत पर मेजर आदित्य के खिलाफ सेना पर केस दर्ज हुआ था। इसी केस में 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।



मेजर के पिता ने लगाई थी याचिका

मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर ने ने सुप्रीम कोर्ट में बेटे के न्याय की मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि उनके बेटे पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाए। उनको याचिका में कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जवानों के मनोबल की रक्षा की जाए। इस मामले में सेना पहले ही मेजर आदित्य और उनकी टीम के निर्दोष करार दे चुकी है।

On our prayer the Court has directed that no coercive action will be taken against Major Aditya Kumar in pursuance of the FIR lodged against him. It is a positive encouraging day: Aishwarya Bhati, Advocate pic.twitter.com/wZMyk1h2CO