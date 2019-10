मुंबईः आरे में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट आगे आया, सोमवार को सुनवाई

नई दिल्ली। मुंबई में आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के मामले पर बढ़ते तूल को देख सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इसे स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। यह बेंच पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विधि छात्रों की याचिका पर सुनवाई करेगी।

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ यह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में छात्रों द्वारा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को एक पत्र भेजा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले पर सुनवाई को राजी हो गई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रविवार को जारी नोटिस के मुताबिक, "6 अक्टूबर को रिशव रंजन द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर एक विशेष बेंच गठित की गई है जो 7 अक्टूब को सुबह 10 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। यह मामला महाराष्ट्र के आरे वन की कटाई से जुड़ा हुआ है, जिसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया गया है।"

Supreme Court takes suo motu cognisance of the #Aarey tree felling. A Special bench will sit on October 7 to hear the matter after a letter was sent to Chief Justice of India by students to intervene in the matter. pic.twitter.com/x07HgnfNvc

इससे पहले रविवार को दिन में मुंबई की अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी थी।

आरोपियों की तरफ से अदालत में जिरह करने पहुंचे अधिवक्ता आदित्य बंबुलकर ने बताया कि सभी को 7000 के नगद बॉन्ड पर सशर्त जमानत दे दी गई है और इन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा।

इन सभी प्रदर्शनकारियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति के परिजन ने कहा, "इन लोगों को आईपीसी की सबसे बुरी धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, जो इनके भविष्य को चौपट करने वाली है। सरकार को समझना चाहिए कि हम सभी प्रकृति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अपराधी नहीं हैं।"

400 trees have been cut in the dead of the night. As citizens sang and joined hands in unity pleading to STOP this massacre. Can’t you see they are UNITED by love!?! Love for nature. Love for our children and our future. #Aarey #ClimateAction #ActNow #ChangeIsComing pic.twitter.com/7XCwSeaqDT