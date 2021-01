SEC ने Covishield को दी मंजूरी और Covaxin को नहीं, मांगा और डेटा

नई दिल्ली। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को जहां कोविशील्ड के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, वहीं इसने कोवैक्सीन को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। सीडीएससीओ ने माना कि भारत बायोटेक की 'कोवैक्सीन' के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए प्रदान किए गए आंकड़े पर्याप्त नहीं है और इसलिए ज्यादा जानकारी मुहैया कराई जाए।

केंद्र सरकार के शीर्ष सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को वैक्सीन से संबंधित प्रस्तावों के लिए सीडीएससीओ की 10 सदस्यीय विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन 'कोविशिल्ड' के आपातकालीन इस्तेमाल (EUA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन) की मंजूरी दे दी थी।

इसके साथ ही कोविशील्ड भारत में पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन बन गई है, जिसे आपातकालीन इस्तेमाल के लिए समिति की मंजूरी मिल गई। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने क्लीनिकल ट्रायल और कोविशिल्ड के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है। वहीं, भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ मिलकर कोवैक्सीन विकसित की है।

