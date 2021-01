इस प्रदेश के सीएम ने कर दिया खुलासा, केंद्र ने बता दिया है कब आएगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन लाने की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। केंद्र सरकार कुछ राज्यों में कोरोना टीकाकरण की तैयारी देखने के लिए ड्राई रन भी चला चुकी है। हालांकि अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी। लेकिन इन सबके बीच नए साल के दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने इस बात का खुलासा कर दिया कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी।

शुक्रवार को मीडिया से चर्चा के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन को इस महीने ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबसे पहले इसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए केरल पूरी तरह से तैयार है।

यानी केरल के सीएम की मानें तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से की गई चर्चा के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन इस माह ही राज्यों में टीकाकरण के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर यह बात सच होती है, तो देेश के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी और टीके के इंतजार में बैठे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी।

As per the information from Central Government, COVID-19 vaccine will be made available this month itself. First it will be administered to health workers. Kerala is fully prepared for vaccination: Kerala CM Pinarayi Vijayan (File pic) pic.twitter.com/ewpGi8VXeN