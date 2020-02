पूर्व सीएम नायडू की जेड प्लस सुरक्षा हटेगी, डीजीपी ने सुनाया सरकार का हुक्म

अमरावती। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगू देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ( Andhra Pradesh Ex CM Chandrababu Naidu ) को मिली देश की सर्वोच्च सुरक्षा यानी जेड प्लस कवर हटाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को बताया कि सुरक्षा समीक्षा समिति के फैसले के मुताबिक टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू को दी गई सुरक्षा में बदलाव किया जाएगा।

फिलहाल नायडू को जेड प्लस (Z Plus Security Cover) सुरक्षा मिली हुई है। जेड प्लस देश का सबसे मजबूत सुरक्षा कवर है। इसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (NSG Security) मुहैया कराता है।

इस संबंध में आंध्र प्रदेश पुलिस महानिदेशक (Andhra Pradesh DGP) कार्यालय ने मीडिया को बताया, "सुरक्षा समीक्षा समिति के फैसले के हिसाब से आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में परिवर्तन किया जाएगा। फिलहाल अभी तक उनकी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आज की तारीफ में उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है।"

