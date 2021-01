शरद पवार ने कहा, हिंसा स्वीकार नहीं लेकिन इसे उकसावा देने वाले कारणों को देखना होगा

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा है कि गणतंत्र दिवस (Republic Day)के दिल्ली में हुई हिंसा (Violence) की निंदा की है। उन्होंने का कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे के कारणों को भी देखना होगा।

उन्होंने किसान से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सरकार को इसमें परिपक्वता दिखानी चाहिए।

The way the agitation handled today is regrettable. We all sitting in Opposition support the farmers' cause and I appeal -- now you (farmers) should go back to your respective villages peacefully and should not give any opportunity to the govt to blame you: NCP Chief Sharad Pawar https://t.co/aeaMDtjflc pic.twitter.com/43BVQ7eRRl