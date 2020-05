शरजील मामलाः SC ने दिल्ली, यूपी और असम समेत तीन राज्यों को भेजा नोटिस, एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) के जामिया ( Jamia Riots ) में दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम ( Sharjeel Imam ) मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। शरजील मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) ने तीन राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश ( Uttar pradesh ) और असम ( Assam ) सरकार को नोटिस जारी ( Notice Issue ) किया है।

हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Tushar Mehta ) ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते मामले की सुनवाई के लिए कहा है।

Solicitor General (SG) Tushar Mehta seeks more time to file reply by saying that the accused Sharjeel Imam, is facing charges in several states. SG said, he will file reply tomorrow & added that SC should issue notice to all the parties, notice only to NCT of Delhi not enough. https://t.co/ZDjMj7S99R