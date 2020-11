10वीं क्लास की लड़की ने शशि थरूर की लगा दी इंग्लिश की क्लास, शब्द सुनते ही हैरान हो गए सासंद

नई दिल्ली। इंग्लिश में बात करना तो हर कोई जानता है लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की अंग्रेजी के सामने अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि शशि थरूर अपनी अंग्रेजी ऐसे शब्दों का उपयोग करते है जिसे समझने के लिए लोगों को डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ जाता हैं। लेकिन एक लड़की ने शशि थरूर (Shashi Tharoor) की भी बोलती बंद कर दी।

केरल (Kerala) की रहने वाली 10 की छात्रा दीया ने अंग्रेजी का इतना बड़ा शब्द (Tongue-Twisting English Words) बोला, जिसको सुनकर शशि थरूर (Shashi Tharoor) भी हैरान रह गए। क्योकि थरूर खुद ही अपनी शब्दावली में ऐसे शब्दों का उपयोग करते है जो किसी ने सुने तक नही होते है। और ऐसा ही कुछ इस लड़की की इंग्लिश में देखने को मिला। इडुक्की की कक्षा 10 की छात्रा दीया ने क्लब एफएम में बातचीत करते हुए थरूर को यह शब्द सुनाया।

[Malayalam] Wonderful story of brilliant 10th-grader Diya, who has mastered tongue-twisting English words I've never heard of, & for whom I made a surprise appearance during a @clubfmkerala show on her prowess!https://t.co/INEwhtYwtq