पत्रिका फैक्ट चेक: क्या सच में दलित महिला ने खाना बनाकर दिया तो मजदूरों ने थाली को लात मारकर फेंक डाली , जानें सच्चाई ?

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने घर लौट रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से मजदूर बिहार भी लौटे हैं। घर लौट रहे मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है । इसमें एक शख्स खाने को लात मारकर गिरा देता है और सामने खड़ी महिला पर जोर-जोर से चिल्ला रहा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर पर मेरिट धारी ने दलित महिला के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया। बता दें कि मेरिट धारी शब्द का इस्तेमाल उच्च जाति के लोगों के लिए किया गया है।

क्या है वायरल वीडियो

दरअसल व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विवटर पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मेरिटधारी अगेंस्ट इक्यूलिटी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मेरिटधारियों ने दलित महिला के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया। ये कैसा एरोगेंस है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को 6 हजार से ज्यादा बार रिट्वीट किया गया है। वहीं 4 लाख 25 हजार से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। वहीं फेसबुक पर ऑवर नेशन_47 नाम से पेज बनाया गया है। 21 मई की शाम 6:30 बजे एक पोस्ट लिखा गया। जिसमें दावा किया जा रहा है कि शीराज अहमद और भुजोली कुर्द ने दलित महिला के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया।

Merit Dhari refusing to eat food cooked by a Dalit women at a quarantine center.

What arrogance..... pic.twitter.com/UnETG9g9KB