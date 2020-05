नई दिल्ली। कोरोना वायरस का प्रकोप देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अकेले मुंबई में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। मुंबई में हालात बेकाबू है। मुंबई में कोरोना से अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर इस महामारी को लेकर कई भ्रम और झूठी खबरें भी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि मुंबई में मिलिट्री तालाबंदी होने जा रही है।

दावा- सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज है कि मुंबई में 10 दिनों का ‘मिलिट्री लॉकडाउन लागू होगा

तथ्य- यह अफवाह है..सच्चाई से कोई लेना देना नहीं

क्या है वायरल मैसेज ?

व्हाट्सएप, फेसबुक,ट्विटर समेत अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मुंबई में 10 दिनों के मिलिट्री लॉकडाउन होने जा रहा है। शनिवार से मिलिट्री लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। दरअसल, एक यूट्यूब चैनल ने वीडियो अपलोड किया है। इसमें दावा किया गया कि 8 से 17 मई तक मुंबई में सैन्य तालाबंदी की जाएगी। इस दौरान दूध और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। बाकी सभी दुकानों पर ताला लगा रहेगा और पूरा मार्केट बंद रहेगा। इस खबर के बाद प्रदेश सरकार की भी कान खड़ी हो गई। साथ ही लोगों में खबर को लेकर कौतुहल बना हुआ है।

वायरल मैसेज की क्या है सच्चाई?

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो सच्चाई बिलकुल उलट निकली। टीम ने गूगल पर इस वीडियो को रिवर्स सर्च किया जिसमें इस वीडियो की सत्यता नहीं दिखी। साथ ही फैक्ट चेक टीम ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट और महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट्स को भी चेक किया। जिसमें कही पर इस तरह की खबर की चर्चा नहीं थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस खबर को अफवाह करार दिया है।

PIB ने मैसेज को फर्जी बताया

वहीं पीआईबी ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। PIB ने कहा कि यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। मिलिट्री लॉकडाउन को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। शरारती तत्वों द्वारा इस तरह के मैसेज तैयार कर भ्रम फैलाया जा रहा है। लोग इस तरह के मैसेज से दूर रहे।

Claim: A #WhatsApp forward says there'll be a military lockdown in Mumbai for 10 days, starting from Saturday#PIBFactCheck: Message is #Fake. No Army/Navy personnel are being deployed for maintaining law and order in the city @adgpi @indiannavy pic.twitter.com/mwcetEsas1