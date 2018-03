नई दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक में भारतीयों की मौत की जानकारी संसद में देने के दौरान हुए हंगामे की निंदा की है। मंगलवार दोपहर सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सुषमा स्वराज ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हंगामे के नेतृत्व कर रहे थे। सुषमा स्वराज ने कहा कि वो लोकसभा में बयान देना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर से अनुमति ली थी। सदन के सदस्यों ने सुषमा स्वराज को खामोशी के साथ सुनने का आश्वासन दिया था। लेकिन लोकसभा में सुषमा स्वराज ने जैसे ही बोलना शुरू किया कि कांग्रेस के सदस्य हंगामे पर उतर आए। इस पर सुषमा स्वराज खासी नाराज हो गईं। सुषमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओछी राजनीति की सारी हदें पार कर दी।

Today Congress indulged in very low level of politics, probably Congress president thought how did no uproar happened in Rajya Sabha and decided to ask Scindia ji to lead protests in Lok Sabha. Playing politics on deaths: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/neKaEy0y1F — ANI (@ANI) March 20, 2018

38 लोगों की अभी तक हुई शिनाख्त

दरअसल सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 39 भारतीयों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे तसल्ली है कि जो मैंने वचन दिया था वह पूरा कर रही हूं। सुषमा ने कहा कि मारे गए 39 लोगों में से 27 लोग केवल पंजाब के थे। जबकि हिमाचल के 4 और बिहार के 6 लोगों की पहचान की गई है। अभी तक 38 लोगों की पहचान की गई है। हालांकि एक शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। वहीं आईएस के चंगुल से बचकर निकले हरजीत मसीह ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जिसपर सुषमा स्वराज ने कहा कि हरजीत मसीह एक व्यक्ति है। हम एक सरकार हैं। हरजीत मसीह की तरह हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सुषमा स्वराज ने कहा कि सभी मृतकों के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं।

Some kin of the victims have questioned as to why they were not told about the deaths before the parliament. It is parliamentary procedure to first inform the house, so it was my duty: EAM Sushma Swaraj pic.twitter.com/IC9ZMBUaO9 — ANI (@ANI) March 20, 2018

राज्यसभा में सुषमा ने दिया था बयान

गौरतलब है कि मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में इराक में 39 भारतीयों की मौत पर बयान दिया था। सुषमा ने इसके पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ बताया है। बता दें कि जून 2014 में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के मोसुल शहर पर कब्जा करने के बाद से 39 भारतीय शहर से लापता हो गए थे। केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने इस संबंध में जुलाई में इराक की यात्रा की थी।

Deep penetration radar confirmed that all Indians were dead after all bodies were exhumed: EAM Sushma Swaraj in #RajyaSabha on 39 Indians kidnapped in Iraq's Mosul pic.twitter.com/dhXxGLh0ar — ANI (@ANI) March 20, 2018

शवों को लाया गया बगदाद

विदेश मंत्री ने बताया कि 27 जुलाई को राज्यसभा में मैंने यह बात कही थी कि जब तक मेरे हाथ कोई मजबूत सबूत नहीं लगता, मैं उनकी मौत की घोषणा नहीं करूंगी। उन्होंने जानकारी देते बताया कि मरने वाले लोगों के शवों को बगदाद लाकर उनके डीएनए टेस्ट किए और पुष्टि होने पर इसकी सूचना उनके परिजनों को दी गई।

इराक गए थे विदेश राज्य मंत्री बता दें कि सरकार के इराक में तीन वर्ष पहले लापता 39 भारतीयों के परिजनों से डीएनए नमूना मांगने के बाद विदेश राज्य मंत्री वी.के सिंह दोबारा इस मामले में नई जानकारी (अपडेट) के लिए इराक गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंह का दौरा 'लोगों से बातचीत करने के लिए' था। वह इराक में कई तरह के लोगों से मिले थे और वहां लापता 39 भारतीयों के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी। लापता भारतीय के रिश्तेदार ने कहा था कि लापता 39 भारतीय के परिजनों से डीएनए नमूना मांगा गया था लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया।