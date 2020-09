Mehbooba Mufti की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा बड़ा सवाल

नई दिल्ली। महबूबा मुफ्ती की रिहाई से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से बड़ा सवाल पूछा। अदालत ने केंद्र से कहा कि हमेशा के लिए किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को एक साल से आगे बढ़ाया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने यह टिप्पणी की। अदालत इल्तिजा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका इल्तिजा की मां और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता के सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) और उसके बाद के विस्तार के अंतर्गत हिरासत के आदेश को चुनौती देने से जुड़ी है।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति किशन कौल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि महबूबा मुफ्ती कितने वक्त से हिरासत में हैं और इसका आधार क्या है? पीठ ने विशेष रूप से यह भी जानना चाहा कि क्या इस हिरासत को एक साल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मेहता ने मुफ्ती की हिरासत को सही ठहराते हुए अदालत को बताया कि यह फैसला पब्लिक ऑर्डर के आधार पर लिया गया है।

