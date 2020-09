Coronavirus Vaccine की 10 करोड़ अतिरिक्त खुराक बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच हुए गठजोड़ के बाद यह जानकारी सामने आई है कि अब यह कंपनियां कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन और डिलीवरी में तेजी लाएंगी। इसके चलते सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक भारत और निम्न व मध्य आय वाले देशों में भेजी जाएंगी। यह गावी के कोवैक्स एएमसी का हिस्सा हैं, जो कोवैक्स फैसिलिटी के भीतर का मैकेनिज्म है।

इस घोषणा का मतलब है कि एसआईई, गावी और गेट्स फाउंडेशन के गठजोड़ से अब कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक करीब 20 करोड़ पहुंच जाएंगी। अगस्त में की गई घोषणा के मुताबिक शुरुआत में इनके करार के तहत 10 करोड़ खुराक बनाई जानी थी।

इनके बीच की गई व्यवस्था के अंतर्गत अगर एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स (ACT) एक्सिलरेटर को इसकी जरूरत पड़ती है तो यह वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक को सुरक्षित करने का विकल्प दे सकें।

Further to our August announcement of delivering 100 million doses with our global partners, we are aiming to produce up to an additional 100 million safe and effective COVID-19 vaccine doses (total now 200 million doses).



