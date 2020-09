Coronavirus के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता जारी, रिकवरी रेट और टेस्ट की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

नई दिल्ली। जिस दिन देश में कोरोना वायरस के अब तक के सर्वाधिक टेस्ट किए गए, उसी वक्त मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी बेहद तेजी से दिखाई दिया। बीते 24 घंटे में देश में करीब 15 लाख कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। अब तक कुल 47 लाख 56 हजार 164 मरीजों को इस महामारी से निजात मिल चुकी है, जबकि बीते 24 घंटे में 81,177 मरीज रिकवर हुए।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वायरस के एक्टिव केस और रिकवर केस के बीच अंतर बढ़कर करीब 38 लाख पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में फिलहाल 47,56,164 कोरोना वायरस मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। जबकि एक्टिव केस की तादाद 9,70,116 है।

बेहद तेजी से कोरोना वायरस महामारी से ठीक होते मरीजों के चलते देश में शुक्रवार को इसका रिकवरी रेट बढ़कर 81.74 फीसदी हो गया है। वहीं, देश में कोरोना वायरस के कुल केस का आंकड़ा बढ़कर 58 लाख 18 हजार 570 पहुंच गया है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 86,052 नए मामले सामने आए।

#CoronaWatch



◾ 58,18,570 total confirmed cases

◾ 47,56,164 cases cured/recovered

◾ 6,89,28,440 samples tested



