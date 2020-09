UGC Guidelines: 1 नवंबर में शुरू होंगी फर्स्ट ईयर की कक्षाएं, 30 नवंबर तक फ्री कैंसलेशन

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( University Grants Commission ) द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक देश भर में अकादमिक सत्र 2020-11 के प्रथम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू ( First Year classes in Colleges and Universities ) होंगी। यूजीसी ने सभी शैक्षिक संस्थानों को अक्टूबर 2020 तक मेरिट/प्रवेश परीक्षा आधारित प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ट्विटर पर घोषणा की, "कोरोना वायरस महामारी के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अकादमिक सत्र 2020-21 में स्नातक-परास्नातक छात्रों के लिए अकादमिक कैलेंडर और परीक्षाओं के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।"

यूजीसी के ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक संस्थानों में रिक्त पड़ी सभी सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है। इसके अलावा जहां पर प्रवेश केवल परीक्षा के जरिये ही लिए जाते हैं, उनसे स्नातक-परास्नातक के छात्रों का अकादमिक सत्र जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया जल्द निपटाने के लिए कहा है। यह संस्थान क्वॉलिफाइंग एग्जाम के दस्तावेज 31 दिसंबर 2020 तक हासिल कर सकते हैं।

