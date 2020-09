देश में Coronavirus केस 57 लाख पार, लेकिन अब अच्छी खबर आई बाहर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जंग में भारत लगातार तेजी से सफलता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। भले ही गुरुवार को देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस ( Coronavirus Cases in India ) के 86,508 नए मामलों और 1,129 मौतों के साथ कुल आंकड़ा 57 लाख 32 हजार 519 तक पहुंच गया हो, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो इसके खौफ को कम करने के लिए काफी हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट अब बढ़कर 81.55 फीसदी पहुंच गया है, जबकि कोरोना से होने वाली मौत की दर अब घटकर 1.59 फीसदी पर पहुंच गई है।

पीएम मोदी ने अभी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक, लॉकडाउन को लेकर दिए बड़े निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस की संख्या 9,66,382 है, जो कुल मामलों का 16.86 फीसदी है। जबकि इस महामारी से रिकवर यानी ठीक या अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 46,74,988 पहुंच चुकी है, जो रिकवरी रेट को 81.55 फीसदी पर पहुंचा चुका है। वहीं, इस महामारी ने देश में अब तक 91,149 लोगों की जान ले ली है और कोरोना मरीजों की मौत की दर 1.59 फीसदी पर पहुंच गई है।

मंत्रालय के मुताबिक भारत में लगातार छठे दिन कोरोना वायरस के नए केसों की तुलना में ठीक होने वाले मामलों की संख्या ज्यादा रही। जबकि 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा सामने आ रही है।

#CoronaWatch ◾ 57,32,518 total confirmed cases ◾ 46,74,987 cases cured/recovered ◾ 6,74,36,031 samples tested Here's the State-wise distribution of #COVID19 cases in the country (as on 24th September 2020) #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/bRMhbML92n

देश में बीते 24 घंटों में जहां कोरोना के नए मामलों की संख्या 86,508 रही, वहीं इससे ठीक होने वालों की संख्या इससे ज्यादा यानी 87,374 रही। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के एक्टिव केस और रिकवर्ड केस के बीच 37 लाख से ज्यादा का अंतर आ चुका है।

आज हो गया केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन, अब तक कितने केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं कोरोना की चपेट में

इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कहा है कि 23 सितंबर तक देश में परीक्षण किए गए कोरोना के कुल नमूनों की संख्या 6 करोड़ 74 लाख 36 हजार 31 हो गई है। इनमें 23 सितंबर को 11,56,569 नमूनों का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौतों में 70 फीसदी संख्या उन लोगों की है, जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी।

यहां यह बताना जरूरी है कि देश के 10 राज्यों में 75 फीसदी से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इनमें 2,73,883 एक्टिव केस और 9,56,030 ठीक हो चुके मरीजों के साथ महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। प्रदेश में इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 33,886 पहुंच गई है। जबकि इससे दूसरा सर्वाधिक प्रभावित राज्य कर्नाटक है, जहां फिलहाल 94,671 एक्टिव केस हैं। वहीं, 4,37,910 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 8,266 लोगों की जान जा चुकी है।

◾️India reports steady trend of higher new recoveries than new cases for the 6th successive day



◾️13 States/UTs have more recoveries than new cases



◾️74% of new recoveries from 10 States/UTs



Details: https://t.co/QN1xhOBhKT pic.twitter.com/bdHfSTZiB4