सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक में Lockdown के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर देश में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए तमाम उपायों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा ( PM Modi Meeting With CMs ) की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों द्वारा बीच-बीच में लगाए जा रहे लॉकडाउन पर भी बात की।

मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा, "बीते महीनों में कोरोना इलाज से जुड़ी जिन सुविधाओं का विकास किया है, वो हमें कोरोना से मुकाबले में बहुत मदद कर रही हैं। अब हमें कोरोना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करना है, जो हमारा हेल्थ से जुड़ा, ट्रैकिंग-ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क है, उनकी बेहतर ट्रेनिंग भी करनी है।"

लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने कहा, "जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं, वो कोरोना को रोकने में कितना प्रभावी हैं, हर राज्य को इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है? मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें।"

After fighting the spread of the pandemic, we now need to walk ahead on the economic front as well. Our attempts together will be successful: PM @narendramodi pic.twitter.com/h8ZhDwM2k3