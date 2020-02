एससी-एसटी एक्टः बिना जांच होगी गिरफ्तारी, SC ने खारिज की चुनौती देने वाली अर्जी

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून ( SCST Amendment Act ) 2018 पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है।

जस्टिस अरूण मिश्र, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रवीन्द्र भट्ट की बेंच मामले ने एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ( Modi govt ) के इस कानून में किए गए संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब एससी-एसटी संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर ( FIR ) दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी।

