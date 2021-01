26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं, यह पुलिस तय करेगी, अगली सुनवाई 20 जनवरी को

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को लेकर यह याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई टाल दी है।

Hearing in the application filed by Delhi Police seeking a direction to put an injunction on the proposed tractor rally on Republic Day: Supreme Court says that they will hear the matter day after tomorrow. pic.twitter.com/zwy804KXfd