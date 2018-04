नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को अब जब्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि मुंबई में दाऊद की संपत्तियों को सीज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी ने उसकी संपत्तियों को सीज करने के विरोध में दाखिल की थी। बता दें कि पिछले साल भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर की दक्षिण मुंबई स्थित तीन प्रमुख संपत्तियों को नीलाम किया गया था। दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा चलाए जा रहे सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) ने इन संपत्तियों को खरीदा था।

The Supreme Court today in its order directed the Central Government to seize underworld don Dawood Ibrahim's properties pic.twitter.com/arXSXzx5I0

बहन के नाम हैं करोड़ों की संपत्ति

दरअसल, मुंबई के नागपाडा में दाऊद की करोडों की प्रोपर्टी है। इसके साथ ही इन संपत्तियों में से दो उसकी मां अमीना और 5 हसीना के नाम पर हैं। बताया जा रहा है कि ये संपत्ति डॉन ने गलत तरीके से अर्जित की थी। बता दें कि दाऊद की मां और बहन दोनों की मौत हो चुकी है।

The Supreme Court bench, headed by Justice R K Agrawal dismissed the plea filed by underworld don Dawood Ibrahim’s family against the attachment of Dawood's properties in Mumbai.