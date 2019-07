सावन के दूसरे सोमवार पर तेज प्रताप यादव ने देवघर में की बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना

नई दिल्ली। सावन के दूसरे सोमवार को आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) एक बार फिर भोलनाथ की भक्ती में मगन नजर आएं। तेज प्रताप झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। यहां वे शिवभक्ती में डूबे नजर आएं।

उन्होंने भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ था। साथ ही गले में रूद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगा हुआ था।

यह भी पढ़ें-सावन में शिवभक्ति में डूबे तेज प्रताप यादव, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें और वीडियो

Jharkhand: Lalu Prasad Yadav's elder son, Tej Pratap Yadav offered prayers at Baba Baidyanath temple in Deoghar today (the second Monday of 'sawan' month). pic.twitter.com/0QJUehnmo0