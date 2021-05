तेलंगाना में 10 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, पाबंदियों में दी गई छूट

हैदराबाद। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। लिहाजा, राज्य सरकारें प्रतिबंधों में ढील देने के साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

इसी कड़ी में अब तेलंगाना सरकार ने 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार ने रविवार को कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही दैनिक छूट को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना सरकार ने अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है और दैनिक छूट सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक बढ़ा दी है। इस संबंध में जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

एक अन्य ट्वीट में केटीआर ने उल्लेख किया, "कैबिनेट ने फैसला किया है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण दिया जाएगा ताकि वे सुरक्षित यात्रा कर सकें।"

Cabinet meeting has resolved to continue Telangana lockdown for another 10 days and daily relaxation has been extended from 6 am to 1 pm



Limited revival of economic activity is also consented. Guidelines will be issued soon