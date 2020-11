देशभर में लगातार 11वें दिन 50 हजार से कम नए मामले, 93.52 फीसदी रिकवरी दर

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहना है कि देश में रोजाना लगातार 11वें दिन 50 हजार से भी कम महामारी के नए मामले दर्ज किए गए।

बीते 24 घंटे में कोरोना के 38617 नए मामले पाए गए हैं जबकि 38,617 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसकी रिकवरी दर इस समय 93.52 फीसदी है।

फाइजर का दावा, अंतिम ट्रायल में कोरोना का टीका 95 प्रतिशत तक असरदार

The country also reported less than 50,000 new daily cases for 11th continuous day. 44,739 COVID-19 patients recovered in last 24 hrs against just 38,617 newly detected cases. Recovery Rate has improved to 93.52% today: Health Ministry