फाइजर का दावा, अंतिम ट्रायल में कोरोना का टीका 95 प्रतिशत तक असरदार

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार करी रही है। इस बीच फाइजर इंक का कहना है कि कोराना टीका तीसरे चरण के ट्रायल के अंतिम विश्लेषण में 95 फीसदी प्रभावी पाया गया है। इसके साथ ही कंपनी के लिए अगले कुछ ही दिनों में फाइनल अप्रूवल के लिए अमरीकी नियामकों के पास आवेदन देने का रास्ता साफ हो गया है।

Pfizer says Covid-19 vaccine trial complete, cites shot is 95 per cent effective



