1 अक्टूबर से Bank, RC, DL, LPG-Gas से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, आपके लिए जानना हैं जरूरी

-These Rules Will Change From 1 Oct: एक अक्टूबर से रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है।

-1 अक्टूबर से बैंकिंग ( Banking Rules ) और मोटर वाहन ( Motor Vehicle Act ) से जुड़े नियमों में बदलाव होगा।

-अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी टीसीएस ( Tax Collected at Source ) कटेगा।

-इसके अलावा रसोई गैस ( LPG Gas Cylinder Price ) कीमतों में भी बदलाव संभव है।