Toolkit Case: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पेशल सेल ने दिल्ली-गुरुग्राम स्थित ट्विटर दफ्तर पर की छापेमारी

नई दिल्ली। टूलकिट मामले में अब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार की शाम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तर में छापेमारी की।

स्पेशल टीम की ये छापेमारी दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में स्थित दफ्तरों में चल रही है। बता दें कि दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तरों पर छापेमारी से पहले आज ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया को ‘मैन्युपुलेटेड मीडिया’ को लेकर नोटिस भेजा था।

मालूम हो कि पिछले सप्ताह ट्विटर ने कथित ‘टूलकिट’ से संबंधित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को ‘मैनिपुलेटिड’ यानी हेर-फेर किया हुआ बताया था। भाजपा ने कांग्रेस पर टूलकिट के माध्यम से मोदी सरकार की आलोचना करने का आरोप लगाया था।

इसके जवाब में कांग्रेस ने इस टूलकिट्स वाले डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करार देते हुए दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था।

#WATCH | Team of Delhi Police Special cell carrying out searches in the offices of Twitter India (in Delhi & Gurugram) Visuals from Lado Sarai. pic.twitter.com/eXipqnEBgt

BIG BRK:Toolkit controversy explodes.



After Twitter marked BJP claims on alleged Toolkit as “manipulative” while Cong sought a probe,Delhi Police sends notice to Twitter India,saying “during course of investigation,it has come to knowledge,you are in posession of information...” pic.twitter.com/Y8FZUEDtcR