Farmer Protest: किसान आंदोलन से यातायात प्रभावित, रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें...देखें लिस्ट

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। प्रदर्शन के 19वें दिन यानी सोमवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि कानून और केंद्र सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ भूख हड़ताल की। कृषि कानूनों पर सरकार के रवैये से नाराज किसानों ने दिल्ली का घेराव कर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले कई मार्गों को बंद किया हुआ है। जिसकी वजह से सड़क व रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। यही वजह है कि भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं और कइयों को स्थगित कर दिया है।

Passengers kindly take attention. #WRUpdate



Due to Kisan agitation in Punjab, train movement has been affected and hence, few trains have been diverted and certain trains have been short terminated & accordingly short originated. @drmbct @RailMinIndia pic.twitter.com/pN0Kgl5sS3