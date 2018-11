दिल्ली: राम मंदिर निर्माण को ध्यान में रखते हुए दो दिवसीय सम्मेलन शुरू, 3000 संत ले रहे हैं हिस्सा

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए देश में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गरम हैं। अयोध्या भूमि संपत्ति विवाद मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। इस बीच दिल्ली में राम मंदिर निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों के लेकर संत जुटने शुरू हो गए हैं। शनिवार को दो दिवसीय सम्मेलन का आगाज ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ।

धर्मादेश नामक इस सम्मेलन में साधु-संत राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान साधु-संत सरकार को राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने का ‘धर्मादेश’ देनेवाले हैं। बैठक के पहले दिन अलग-अलग दंगों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कहा ये भी जा रहा है कि साधु-संत चर्च और मस्जिदों द्वारा दिए जा रहे फतवा पर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि इस सम्मेलन में देशभर के 125 संप्रदायों के संतों के हिस्‍सा लेने की उम्‍मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चेलमेश्वर की टिप्पणी, राम मंदिर निर्माण पर कानून बना सकती है सरकार

Delhi: 'Dharmadesh', two-day meeting of Hindu seers and saints, begins at Talkatora stadium . pic.twitter.com/dXolpPygbc