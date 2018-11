आतंक का पर्याय बन चुकी आदमखोर बाघिन अवनि का हुआ अंत, किया था 13 लोगों का शिकार

मुंबई। बाघिन के डर से आतंक के साए में रहने को मजबूर लोगों ने अब राहत की सांस ली है। क्योंकि दहशतगर्दी का दूसरा नाम बन चुकी बाघिन को मार गिराया गया है। नरभक्षी बाघिन को वन विभाग की टीम ने शुक्रवार रात ढेर कर दिया। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। अवनि उर्फ T1 नामक बाघिन ने 13 लोगों को अपना शिकार बनाया था। आदमखोर बाघिन का आतंक यवतमाल जिले में था।

दो शावकों की मां को मारने के लिए 200 लोगों की टीम बनाई गई थी। बता दें कि बाघिन को बचाने के लिए जानवरों के हक की आवाज उठाने वाले लोगों ने अभियान भी चलाया था। सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका भी डाली गई थी। अवनि को गोली असगर अली ने मारी। असगर अली विवादित निशानेबाज शफात अली खान के बेटे हैं।

उल्लेखनीय है कि आदमखोर बाघिन के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने हैदराबाद से देश के सबसे बड़े शूटर्स में शामिल नबाव शफात अली खान को बुलाया था। अवनि के दो शवकों के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है।

#FirstVisuals of 'man-eater' Tigress Avni (T1) that was killed in Maharashtra's Yavatmal last night. She had allegedly killed 14 people. Her postmortem will be conducted at Nagpur's Gorewada Rescue Centre. #Maharashtra pic.twitter.com/eH1jDLf511