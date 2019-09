नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य के दौरे पर हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह नॉर्थ डोमोर्केटिक एलयांस( NEDA) कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री शाह ने कहा कि सभी राज्य भारत के अभिन्न हिस्सा हैं।

इस भावना को जमीनी स्तर पर फैलाने के लिए उत्तर-पूर्व को 'कांग्रेस मुक्त' बनाना अहम था। आज, मुझे खुशी है कि पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य NEDA के साथ हैं।

Home Minister at North-East Democratic Alliance (NEDA) conclave in Guwahati: Every state is an integral part of India,to spread this feeling at grass-root level it was important to make North-East 'Congress mukt'. Today, I'm delighted that all 8 states of North-East are with NEDA pic.twitter.com/jZp2JxIbn8