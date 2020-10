Unlock 5.0: शिक्षा मंत्री निशंक ने बताई स्कूल खुलने के बाद परीक्षाओं की योजना

नई दिल्ली। अनलॉक 5.0 ( Unlock 5.0 ) के तहत सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश आगामी 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कमर कस रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को फिर से खोलने के दो या तीन सप्ताह बाद तक कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

अनलॉक 5.0 के तहत आज से अलग-अलग प्रदेशों की अलग तैयारी, यह रही पूरी जानकारी

गृह मंत्रालय ने अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में स्कूलों को लेकर राज्य सरकारों से कहा है कि वह 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला लें। हालांकि गृृह मंत्रालय के मुताबिक स्कूलों को खोलना अनिवार्य नहीं होगा और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।

इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा कि स्कूलों को खोले जाने के दो-तीन सप्ताह तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग को जारी रखे जाने के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। मनोदर्पण पहल के अंतर्गत एसओपी छात्रों और शिक्षकों की भावनात्मक बेहतरी के लिए भी है।

Precautions to be taken for preparing and serving #Midday Meal in schools. The alternative academic calendar of @ncert may be followed.#SchoolGuidelines