Unlock 6.0: जानिए क्या हैं सरकार के विस्तृत दिशानिर्देश, लॉकडाउन भी रहेगा लागू

नई दिल्ली। अक्टूबर खत्म होने जा रहा है और आगामी 1 नवंबर देशभर में अनलॉक का छठा चरण लागू होना है। हालांकि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मामूली बदलाव के साथ 1 नवंबर से लागू किए जाने वाले अनलॉक 6.0 ( Unlock 6.0 ) की विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दीं। बीते 30 सितंबर को जारी अनलॉक 5.0 के समान ही लागू दिशानिर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारों के पास अपनी मर्जी से लॉकडाउन लागू करने का अधिकार नहीं होगा। जबकि मल्टीप्लेक्स-सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, जनसभा, बैंक्वेट हॉल आदि को विशेष प्रोटोकॉल के साथ फिर से खोलने की अनुमति है। स्कूल खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

Big Breaking: गृह मंत्रालय ने जारी कीं Unlock 6.0 की गाइडलाइंस, 1 नवंबर से इन सेवाओं को दी अनुमति

गृह मंत्रालय द्वारा जारी ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक 30 सितंबर 2020 को एमएचए द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के बाद, निम्नलिखित गतिविधियों की भी अनुमति है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ:

Lockdown shall continue to be implemented strictly in the Containment Zones till 30th November, 2020: Ministry of Home Affairs https://t.co/bfwwQDxm6R

कहां होगा लॉकडाउन

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस के मुताबिक अब अनलॉक 6.0 में भी देश के सभी इलाकों में 30 नवंबर तक केवल कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश हैं कि बिना परामर्श के राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन लागू नहीं कर सकेंगी। इतना ही नहीं, राज्यों के अंदर और बाहर की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

सांस्कृतिक-धार्मिक समारोह के नियम

एमएचए ने सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों के नियमों में पहले ही ढील दे दी है। नवंबर में भी पहले की ही नियम लागू होंगे। इस तरह के समारोहों-कार्यक्रमों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर 100 लोगों की सीमा से ज्यादा के साथ अनुमति दे सकते हैं, हालांकि इस दौरान कोविड-19 संबंधी मानक उपायों का पालन अनिवार्य होगा।

देसी कोरोना वैक्सीन की दिशा में देश का बड़ा कदम, भारत बायोटेक को डीसीजीआई ने दी फेज-3 ट्रायल की अनुमति

वहीं, ऐसे स्थान जहां समारोह-कार्यक्रम किसी हॉल में आयोजित किया जाए, जैसे बैंक्वेट हॉल आदि तो इनमें 50 फीसदी क्षमता या अधिकतम 200 लोगों को ही शिरकत करने की अनुमति है। खुले स्थान पर आयोजन के दौरान ग्राउंड के आकार को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा।

इन दोनों ही मामलों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनेटाइज़र की व्यवस्था करना बेहद जरूरी रहेगा। इन सभाओं में कोरोना वायरस का प्रसार ना हो सके, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पिछले माह ही विस्तृत SOP जारी किए जा चुके हैं।

There shall be no restriction on inter-state and intra-state movement of persons and goods. No separate permission/approval/e-permit will be required for such movements: Ministry of Home Affairs (MHA)