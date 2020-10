ICMR ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, एक व्यक्ति दोबारा हो सकता है COVID-19 संक्रमित

नई दिल्ली। क्या किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का दोबारा संक्रमण ( Covid-19 Reinfection ) हो सकता है, इस बड़े सवाल का अक्सर लोग जवाब ढूंढते दिख जाते हैं। हालांकि अब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है क्योंकि मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक (ICMR) डॉ. बलराम भार्गव ने इस बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर बड़ी चेतावनी, अभी से जरूरी है तैयारी क्योंकि सामने आई जानकारी

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कोरोना वायरस के हालात को लेकर जारी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि अगर कोविड-19 से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर में पांच महीने में एंटीबॉडी कम हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति के फिर से संक्रमित होने की संभावना है।

इस दौरान डॉ. भार्गव ने लोगों से मास्क पहनना जारी रखने और देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। ICMR के चीफ ने बताया कि कोरोनोवायरस संक्रमण के मुख्य लक्षण में बुखार, खांसी और सांस फूलना शामिल है।

If antibodies reduce in any person in five months, then there is a possibility of reinfection. That is why it is important to wear mask and take precautions even if one was infected earlier: Balram Bhargava, DG, ICMR #COVID19 https://t.co/iQpw7ks2tE