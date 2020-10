Coronavirus की दूसरी लहर नजदीक, एक महीने में बढ़ सकते हैं 26 लाख नए केस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत द्वारा किए जा रहे शानदार प्रयासों के बीच एक हैरानी भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति की ताजा रिपोर्ट से यह बात सामने निकलकर आई है कि भारत में अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। इसके अलावा त्योहारों का मौसम आने के चलते कोरोना के नए केस अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ सकते हैं और एक माह के भीतर 26 लाख नए मामले ( Coronavirus Cases in India )

आ सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का बड़ा खुलासा, देश के कुछ इलाकों में हुआ कोरोना का कम्यूनिटी ट्रांसमिशन

दरअसल, भारत में कोरोना वायरस की गणितीय प्रगति का अध्ययन करने के लिए केंद्र ने नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने एक दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को इस बात को स्वीकार भी किया कि देश में सीमित संख्या में राज्यों के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस का कम्यूनिटी ट्रांसमिशन हुआ है।

इस समिति का अध्ययन इस बात पर रोशनी डालता है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में कहां खड़ा है और आगे क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कौन-कौन से ही हैरानी भरी बातें कहीं हैं:

