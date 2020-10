नई स्टडी में कोरोना महामारी से हुई मौतों की असल वजह आई सामने

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच हुई भारी संख्या में मौतों ( Deaths From Coronavirus ) के पीछे एक ऐसी वजह है, जो ज्यादातर लोगों में एक समान रही। शुक्रवार को प्रकाशित हुए एक वैश्विक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है। शोध में बताया गया है कि विश्व में लगातार बढ़ती पुरानी बीमारियों और इससे जुड़े जोखिम जैसे मोटापा, हाई ब्लड शुगर और पिछले 30 वर्षों में वायु प्रदूषण ने कोविड-19 से भारत और अन्य जगहों पर होने वाली मौतों को बेहद तेजी से बढ़ावा दिया है।

कोरोना वायरस महामारी के बीच आपके लिए जरूरी है इन 10 बातों को जानना, देश में संक्रमण के खिलाफ जंग मजबूत

द लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के ताजा निष्कर्ष इस बात पर नई जानकारी प्रदान करते हैं कि कोविड-19 महामारी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य के मामले में दुनियाभर के देश कितनी अच्छी तरह तैयार थे और नई महामारी के खतरों से बचाव के लिए चुनौती का पैमाना कैसे तय किया।

देश में बढ़ी औसत आयु

भारत को लेकर इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में एक बात यह भी सामने आई है कि अब देश में औसत आयु ( असल में life expectancy है) में एक दशक की बढ़ोतरी हो गई है। जहां 1990 में औसत आयु 59.6 साल थी, 2019 में यह बढ़कर 70.8 साल हो गई है। हालांकि देश के अलग-अलग राज्यों में औसत आयु के बीच व्यापक असमानताएं हैं। जहां केरल में यह 77.3 साल है, उत्तर प्रदेश में यह 66.3 साल है।

NEW Special issue of #GBDStudy 2019: 286 causes of death, 369 diseases & injuries, 87 risk factors in 204 countries & territories—data reveal how the world’s population was prepared in terms of underlying health for #COVID19 pandemic https://t.co/Af7hOlLFoJ pic.twitter.com/9kSeyB77Fv

स्वस्थ्य औसत आयु में कोई बेहतरी नहीं

वहीं, शोध के मुताबिक भारत में स्वस्थ औसत आयु (यानी बीमारी के बिना जीवन) में इस तरह की अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है और वर्ष 2019 में यह 60.5 साल थी। इसके चलते लोग बीमारी और विकलांगता के साथ ज्यादा वर्षों तक जीवन जी रहे हैं।

कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर बड़ी चेतावनी, अभी से जरूरी है तैयारी क्योंकि सामने आई जानकारी

जान के जोखिम भरे पांच कारक

भारत में पिछले 30 वर्षों में स्वास्थ्य हानि को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इस्कीमिक हृदय रोग, पुरानी प्रतिरोधी फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्ट्रोक और मस्कुलोस्केलेटल विकारों का रहा है। अध्ययन के मुताबिक, "वर्ष 2019 में भारत में मौत के लिए शीर्ष 5 जोखिम कारकों में वायु प्रदूषण (अनुमानित 16.7 लाख मौतें), उच्च रक्तचाप (14.7 लाख), तंबाकू का उपयोग (12.3 लाख), खराब आहार (11.8 लाख) और हाई ब्लड शुगर (11.2 लाख) शामिल हैं।"

कुपोषण बड़ा कारण

शोध की मानें तो, "1990 के बाद से भारत ने स्वास्थ्य के परिदृश्य में काफी बेहतर काम किया है, लेकिन भारत में बीमारी और मृत्यु के लिए बाल और मातृ कुपोषण अभी भी नंबर-एक जोखिम कारक हैं। उत्तरी भारत के कई राज्यों (बिहार और उत्तर प्रदेश) में इनका योगदान कुल बीमारी के भार का 20 फीसदी से ज्यादा है। उच्च रक्तचाप तीसरा प्रमुख जोखिम कारक (वायु प्रदूषण के बाद) है, जो भारत के आठ राज्यों मुख्य रूप से दक्षिण में, सभी स्वास्थ्य हानि के 10-20 फीसदी के लिए जिम्मेदार है।"

On #WorldFoodDay, a look back at our Series with @WHO last year on the double burden of malnutrition affecting more than 1 in 3 low- and middle-income countries ⬇️ https://t.co/u73DCo210V