देश के कुछ इलाकों में कोरोना का Community Transmission: डॉ. हर्षवर्धन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को यह स्वीकार किया कि कोविड-19 वायरस का सामुदायिक प्रसारण ( Coronavirus Community Transmission ) देश के कुछ जिलों में सीमित संख्या में हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने साप्ताहिक सोशल मीडिया कार्यक्रम संडे संवाद को संबोधित करते हुए कहा, "लेकिन यह देशव्यापी नहीं हो रहा है।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक प्रसारण शुरू हो गया है, केंद्रीय मंत्री ने इसे स्वीकार किया और कहा कि इसके कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "विभिन्न राज्यों के अलग-अलग इलाकों में सामुदायिक प्रसारण की सूचना प्राप्त हुई है। हालांकि यह देश भर में नहीं हो रहा है।"

हालांकि केंद्र सरकार भारत में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसारण से अब तक इनकार करती आई है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जुलाई में राज्य में सामुदायिक प्रसारण की पुष्टि की थी। विजयन ने पुष्टि की थी कि पूनतुरा और पुलीविला नामक दो तटीय इलाकों में सामुदायिक प्रसारण देखा गया।

I can assure you that as of now, no mutation of #CoronaVirus has been detected in India. @ICMRDELHI is already studying this matter in detail : Union Minister @drharshvardhan on mutation of #CoronaVirus #SundaySamvaad pic.twitter.com/dJFwML2JPB

अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में प्रदेश में कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि की है। दुर्गा पूजा से पहले मुख्यमंत्री ने लोगों को आगाह किया और कहा कि कोविड-19 के सामुदायिक प्रसारण के कई उदाहरण देखने को मिले हैं।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। रविवार को दूसरे दिन कोरोना के एक्टिव केस 8 लाख से कम रहे। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 7,83,311 है और देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस में सक्रिय केस का आंकड़ा 10.45 फीसदी है।

कोरोना के एक्टिव केस में गिरावट का यह दौर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों (रिकवर्ड) की बढ़ती संख्‍या के बाद दर्ज किया गया है। देश में अब तक 65,97,209 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब कोरोना से ठीक होने वाले और एक्टिव केस के बीच का अंतर बढ़कर 58,13,898 पहुंच गया है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट दर बढ़कर 88.03 फीसदी हो चुका है। बीते 24 घंटों में 72,614 कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि नए पॉजिटिव केस की संख्‍या 61,871 है।

After having good control during the initial phase of the pandemic situation now has worsen in #kerala.

I would say that other states should learn a lesson from this. All states need to be careful during the coming festival season: Union Min. @drharshvardhan #SundaySamvaad pic.twitter.com/lu5ptTHA1g